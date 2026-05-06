«Краснодар» — «Динамо»: время начала матча Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в Кубке России 7 мая

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче финале Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 7 мая. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и динамовцев.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 20.00 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В полуфинале черно-зеленые победили ЦСКА с общим счетом 5:3, а бело-голубые обыграли «Спартак» (5:3). Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России.

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