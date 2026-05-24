Мусаев — о Ленини и Боселли: «Нужно поддержать друг друга и не обвинять никого»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал серию пенальти в суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, пенальти — 3:4).

Вратарь красно-белых Илья Помазун отбил два пенальти в игре — от Хуана Боселли и Кевина Ленини.

— Как вам серия пенальти?

— Стас был близок. Не хватило каких-то сантиметров. Так бывает.

— Что с Ленини и Боселли?

— Нужно поддержать друг друга и не обвинять никого.

— Насколько для вас стал неожиданностью выход Помазуна?

— У игроков была вся информация о вратаре соперника. Мы были готовы к его выходу.

— Какие слова вы сказали ребятам в раздевалке?

— Я уже говорил, что я поддержал их. Был сложный сезон. К сожалению, сегодня и в матче с «Динамо» в РПЛ не хватило мелочей. Футбол состоит из мелочей. Сейчас надо отдохнуть, подготовиться к следующему сезону. Это тоже опыт, нужно становиться лучше и сильнее. Отдохнем пару дней и восстановимся от этого.

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