Мусаев — о Ленини и Боселли: «Нужно поддержать друг друга и не обвинять никого»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал серию пенальти в суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, пенальти — 3:4).
Вратарь красно-белых Илья Помазун отбил два пенальти в игре — от Хуана Боселли и Кевина Ленини.
— Как вам серия пенальти?
— Стас был близок. Не хватило каких-то сантиметров. Так бывает.
— Что с Ленини и Боселли?
— Нужно поддержать друг друга и не обвинять никого.
— Насколько для вас стал неожиданностью выход Помазуна?
— У игроков была вся информация о вратаре соперника. Мы были готовы к его выходу.
— Какие слова вы сказали ребятам в раздевалке?
— Я уже говорил, что я поддержал их. Был сложный сезон. К сожалению, сегодня и в матче с «Динамо» в РПЛ не хватило мелочей. Футбол состоит из мелочей. Сейчас надо отдохнуть, подготовиться к следующему сезону. Это тоже опыт, нужно становиться лучше и сильнее. Отдохнем пару дней и восстановимся от этого.
Судейство