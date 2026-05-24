Александр Матыцын: «Медаль заслуженная. «Спартак» — чемпион»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился со «СЭ» эмоциями от победы команды в FONBET Кубке России. В суперфинале турнира команда обыграла «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Медаль заслуженная. Спасибо команде. Спасибо «Спартаку». «Спартак» — чемпион», — сказал «СЭ» Матыцын.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). В Суперкубке страны красно-белые встретятся с «Зенитом» 18 июля.

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