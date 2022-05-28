Бывший нападающий «Спартака» Масалитин оценил возможность ухода Ваноли из команды

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался о возможном уходе из команды итальянского тренера Паоло Ваноли.

«Надо находится внутри команды, чтобы понимать его настроение. Сейчас многие иностранцы покидают наш чемпионат по непонятным причинам. Может из- за этого стали ходить такие разговоры. Я считаю, что Ваноли ничего не поменял в «Спартаке». Команда при нем никак не преобразилась.

Думаю, он уже принял для себя решение вне зависимости от результата в финале Кубка России. Победа может только скрасить его возможный уход. Если такие разговоры пошли, значит руководство уже что-то решило», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Ваноли возглавил московский клуб в конце прошлого года. Под его руководством красно-белые в этом сезоне заняли 10-е место в РПЛ.

Завтра, 29 мая, в «Лужниках» «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.