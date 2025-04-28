Чавес — о матче против «Спартака»: «Мы постараемся сделать все, чтобы пройти в следующий раунд»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Мы старались играть с «Зенитом» на победу, потому что знали, что ему нужны очки. К сожалению, в концовке у нас были некоторые недочеты, поэтому мы не смогли выиграть матч. Следующая игра со «Спартаком» в Кубке России будет для нас очень важна, потому что одержать победу в чемпионате уже невозможно. Мы постараемся сделать все, что зависит от нас, чтобы пройти в следующий раунд», — сказал Чавес «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 29 апреля. Начало — в 20.30 мск.