Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:36

Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Милан Майсторович сможет дебютировать за команду в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Крыльев Советов».

«Клуб в ближайшее время ожидает завершения процесса оформления документов для перехода 18-летнего сербского защитника Милана Майсторовича. Игрок находится в Москве и сможет помочь команде уже на ответной игре с «Крыльями» 1 марта», — сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» и провел с командой зимние сборы.

Первый матч «Динамо» с «Крыльями Советов» в 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 23 февраля. Ответная игра состоится 1 марта.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Чернов оценил переход Пиняева в «Локомотив»
Роша заявил, что ЦСКА очень плохо без Дивеева
Чернов заявил, что Промес набрал отличную форму: «Не ощущается, что его не было на сборах»
«Ростов» отдал Нтумбу в аренду в «Велес»
Смольников: «68 лет на двоих с Дзюбой? Мы пришли помочь команде!»
Смольников — о переходе в «Локо»: «Команда отлично приняла. Никаких проблем не было!»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Семин назвал примитивной игру «Спартака» и «Локомотива»: «Не понравилось»
В «Волге» рассказали о состоянии поля перед кубковым матчем с «Зенитом»
Экс-президент ОКР Жуков оценил эпизод с отмененным голом в матче «Локомотив» — «Спартак»
Литвинов заявил, что в первом тайме «Спартак» смотрелся лучше «Локомотива»
Экс-президент ОКР Жуков признал Дзюбу лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»
Дивеев пропустит матч ЦСКА с «Краснодаром» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Волге» рассказали о состоянии поля перед кубковым матчем с «Зенитом»

Семин назвал примитивной игру «Спартака» и «Локомотива»: «Не понравилось»
Новости
RSS RSS
Все новости