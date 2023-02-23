Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Динамо» Милан Майсторович сможет дебютировать за команду в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Крыльев Советов».

«Клуб в ближайшее время ожидает завершения процесса оформления документов для перехода 18-летнего сербского защитника Милана Майсторовича. Игрок находится в Москве и сможет помочь команде уже на ответной игре с «Крыльями» 1 марта», — сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» и провел с командой зимние сборы.

Первый матч «Динамо» с «Крыльями Советов» в 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 23 февраля. Ответная игра состоится 1 марта.