Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Крылья Советов» выступили с заявлением относительно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Губерниева

Сергей Филин

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала заявление касательно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

В эфире после игры 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5) Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя, «как свиньи на поле».

«В недавнем эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ» один из ведущих программы, комментируя эпизод игры «Крылья Советов» — «Зенит» сделал заявление в адрес игроков нашей команды, которое наш клуб считает недопустимым и неприемлемым.

Вступать в публичную дискуссию с журналистом, давать оценки и характеристики его работы в данном эфире считаем непродуктивным и нецелесообразным.

Клуб направил обращение в адрес руководства «Матч ТВ», в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу.

Мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения с «Матч ТВ». Надеемся на понимание уважаемых коллег», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Вратарь &laquo;Краснодара&raquo; Станислав Агкацев.FONBET Кубок России, результаты 2-го тура Пути РПЛ: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Спартак» уступил «Рубину» и другие матчи 18-20 августа

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы С 4 очками. «Зенит» с пятью баллами лидирует в квартете, где также выступают «Балтика» (2 очка) и махачкалинское «Динамо» (1 балл).

Источник: ФК «Крылья Советов»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА на подлете к Москве
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Батракова встречали тысячи фанатов «Галатасарая», президент предоставил самолет
Что произошло за ночь 21 августа. Главное
«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
FONBET Кубок России, результаты 2-го тура Пути РПЛ: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Спартак» уступил «Рубину» и другие матчи 18-20 августа
«Балтика» в серии пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в FONBET Кубке России
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: хозяева сравняли счет в начале второго тайма
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет после автогола
Силкин: «Второй принципиальный матч «Динамо» подряд и второй скандал с судейством не в его пользу»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET Кубок России, результаты 2-го тура Пути РПЛ: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Спартак» уступил «Рубину» и другие матчи 18-20 августа
Новости
RSS RSS
Все новости