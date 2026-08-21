«Крылья Советов» выступили с заявлением относительно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Губерниева

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала заявление касательно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

В эфире после игры 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5) Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя, «как свиньи на поле».

«В недавнем эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ» один из ведущих программы, комментируя эпизод игры «Крылья Советов» — «Зенит» сделал заявление в адрес игроков нашей команды, которое наш клуб считает недопустимым и неприемлемым.

Вступать в публичную дискуссию с журналистом, давать оценки и характеристики его работы в данном эфире считаем непродуктивным и нецелесообразным.

Клуб направил обращение в адрес руководства «Матч ТВ», в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу.

Мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения с «Матч ТВ». Надеемся на понимание уважаемых коллег», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы С 4 очками. «Зенит» с пятью баллами лидирует в квартете, где также выступают «Балтика» (2 очка) и махачкалинское «Динамо» (1 балл).