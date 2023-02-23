В «Волге» рассказали о состоянии поля перед кубковым матчем с «Зенитом»

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов рассказал «СЭ» о состоянии поля перед матчем плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

«Поле в полной боевой готовности. Оно было накрыто, с 9 января работает подогрев, который не выключался. Проводились определенные работы, постоянно следят за состоянием. Уже сделали разметку первым слоем, даже немного подстригли газон, насколько я знаю. Если говорить о погоде, то два дня были тяжелые условия — обильный снег, ветер. Минус держится, но к игре синоптики ожидают более футбольную погоду. По прогнозу точно теплее будет, чем на матче «Локомотив» — «Спартак», — сказал Савинов «СЭ».

Игра «Волги» и «Зенита» пройдет 25 февраля, в субботу. Начало в 14.30 мск.