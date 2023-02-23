Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:32

В «Волге» рассказали о состоянии поля перед кубковым матчем с «Зенитом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов рассказал «СЭ» о состоянии поля перед матчем плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

«Поле в полной боевой готовности. Оно было накрыто, с 9 января работает подогрев, который не выключался. Проводились определенные работы, постоянно следят за состоянием. Уже сделали разметку первым слоем, даже немного подстригли газон, насколько я знаю. Если говорить о погоде, то два дня были тяжелые условия — обильный снег, ветер. Минус держится, но к игре синоптики ожидают более футбольную погоду. По прогнозу точно теплее будет, чем на матче «Локомотив» — «Спартак», — сказал Савинов «СЭ».

Игра «Волги» и «Зенита» пройдет 25 февраля, в субботу. Начало в 14.30 мск.

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Семин назвал примитивной игру «Спартака» и «Локомотива»: «Не понравилось»
Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»
Экс-президент ОКР Жуков оценил эпизод с отмененным голом в матче «Локомотив» — «Спартак»
Литвинов заявил, что в первом тайме «Спартак» смотрелся лучше «Локомотива»
Экс-президент ОКР Жуков признал Дзюбу лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»
Дивеев пропустит матч ЦСКА с «Краснодаром» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент ОКР Жуков оценил эпизод с отмененным голом в матче «Локомотив» — «Спартак»

Майсторович сможет дебютировать за «Динамо» в ответном матче с «Крыльями Советов»
Новости
RSS RSS
Все новости