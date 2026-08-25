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Сычев рассказал о возвращении в профессиональный футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ» на сайте «Спорт-Экспресса» рассказал о планах вернуться в профессиональный футбол и подготовке к этому шагу.

— Ты говорил, что можешь вернуться в профессиональный футбол. Это действительно серьезный план?

— Есть в плане. Сейчас много ребят, бывших профессионалов, играют за медиафутбольные клубы, но у меня немного другая история.

— Можешь рассказать, с чем связано возвращение?

— Это будет связано с Кубком России, конечно же. Там есть список лучших бомбардиров, называется клуб Григория Федотова. У меня есть небольшой шанс кое-кого догнать, кто выше меня в списке на одну строчку.

— Ты уже начал готовиться?

— Футбол — это специфика. Нужно прям готовиться. У меня много разных видов спорта, которыми я занимаюсь, но здесь нужен отдельный цикл. Зал, поле, восстановление. Должен быть профессиональный подход.

— Сколько времени нужно, чтобы вернуться в футбольную форму?

— Не меньше месяца. Нужно только этому уделять время, — сказал 42-летний Сычев в интервью «СЭ».

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Гибкий ЗОЖ&nbsp;&mdash; выпуск 25.Дмитрий Сычев — о ЧМ, Франции и возвращении в футбол в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»

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Дмитрий Сычев
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