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Сегодня, 12:50

Семин назвал примитивной игру «Спартака» и «Локомотива»: «Не понравилось»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» эмоциями от матча 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» (0:1).

«Понравились, в первую очередь, хорошие эмоции, которые были у игроков. Понравилась их физическая подготовка. Команды, мне кажется, неплохо готовы к сезону. Хороший объем работы, интенсивность, борьбы было много. Не понравилось, что было много примитива в игре обеих команд. Уровень индивидуального мастерства был невысок. Это начальные игры после подготовительного этапа. В целом, они всегда так проходят», — сказал Семин «СЭ».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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