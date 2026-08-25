Кировское «Динамо» победило «Амкар» по пенальти в кубковом матче с восемью голами

Кировское «Динамо» обыграло «Амкар» в домашнем матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В основное время матч завершился со счетом 4:4. В серии пенальти «Динамо» победило со счетом 5:4.

У хозяев голы забили Билал Билалов (дубль), Никита Дорофеев и Николай Камаев. У гостей отличились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин, дубль сделал Даниил Агуреев, сравняв счет на 90+2-й минуте. В игре было назначено четыре пенальти.

«Динамо» вышло в 4-й раунд Пути регионов, «Амкар» покинул турнир.