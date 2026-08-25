Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Динамо (Киров) — Амкар: счет и результат матча 3 раунда Пути регионов Кубка России 25 августа 2026

Кировское «Динамо» победило «Амкар» по пенальти в кубковом матче с восемью голами

Руслан Минаев

Кировское «Динамо» обыграло «Амкар» в домашнем матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В основное время матч завершился со счетом 4:4. В серии пенальти «Динамо» победило со счетом 5:4.

У хозяев голы забили Билал Билалов (дубль), Никита Дорофеев и Николай Камаев. У гостей отличились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин, дубль сделал Даниил Агуреев, сравняв счет на 90+2-й минуте. В игре было назначено четыре пенальти.

«Динамо» вышло в 4-й раунд Пути регионов, «Амкар» покинул турнир.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Россия (Киров)
Динамо Кир
4:4
Амкар-Пермь

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Амкар
ФК Динамо (Киров)
Читайте также
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Зеленский заявил о получении ракет к системам Patriot
Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ
«Все не так страшно». Литвинов получил неприятную травму в матче с «Зенитом» — не смог сам покинуть поле
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Рязань» выбила тамбовский «Спартак» в кубковом матче, «Красное Знамя» — владимирское «Торпедо»
«Калуга» обыграла «Авангард» в Кубке
Кубок России: расписание матчей 25 августа
РФС назвал судей, назначенных на матчи 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Шварц — о поражениях от «Зенита» и «Краснодара»: «После таких матчей мы злы, разочарованы»
«Как свиньи на поле». «Крылья Советов» потребовали извинений после слов Губерниева в прямом эфире
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сычев рассказал о возвращении в профессиональный футбол

«Рязань» выбила тамбовский «Спартак» в кубковом матче, «Красное Знамя» — владимирское «Торпедо»
Новости
RSS RSS
Все новости