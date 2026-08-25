Кубок России: расписание матчей 25 августа

Во вторник, 25 августа, стартует 3-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27. В первый игровой день состоятся четыре встречи. Матчи этого раунда распределены на 25-27 августа.

«СЭ» публикует расписание матчей Пути регионов Кубка России на 25 августа. Время начала — московское.

25 августа, вторник

13.00. «Авангард» Курск — «Калуга».

17.00. «Динамо» Киров — «Амкар» Пермь.

17.00. «Торпедо-Владимир» — «Красное Знамя СиндЕкат» Ногинск.

17.00. «Рязань» — «Спартак» Тамбов.

Все четыре встречи пройдут в рамках 3-го раунда Пути регионов. Победители продолжат выступление в следующей стадии турнира.

Следить за результатами матчей Кубка России 25 августа можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, сетка Пути регионов, статистика команд и последние новости