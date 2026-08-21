Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Губерниев о требованиях «Крыльев Советов» извиниться за оценку эпизода с Вегой: «Аплодирую футбольной и правовой безграмотности»

Александр Абустин
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление «Крыльев Советов», в котором клуб потребовал журналиста принести извинения за оценку эпизода в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между самарцами и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5).

В эфире после игры Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя, «как свиньи на поле», комментируя эпизод с действиями игроков «Крыльев Советов» после падения на газон защитника петербуржцев Романа Веги.

«Я аплодирую футбольной и правовой безграмотности, а также отношению к фэйр-плей. Футбольные правила гласят: если есть удар в голову или область шеи, то игру необходимо остановить. Судья вовремя не заметил этого, но как только увидел игрока «Зенита» на газоне, он остановил игру. В этот момент в обычной рядовой атаке футболисты «Крыльев», забыв о духе честной игры, начинают предъявлять судье, за что Рахманович справедливо получает желтую карточку. То есть самарцы повели себя некрасиво. А я, применяя оценочное суждение, назвал это поведение свинским. Это к вопросу о правовой безграмотности футбольного клуба «Крылья Советов».

Игроку «Зенита» было больно, не важно, какая команда играет против — так не делается. То есть самарцы наплевали на фэйр-плей и здоровье игрока. Извиняться за это должны они! Перед футболом, подрастающим поколением. Какой пример они подают? «Крылья Советов», мне за вас стыдно!» — сказал Губерниев «СЭ».

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы С 4 очками. «Зенит» с пятью баллами находится на первом месте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Губерниев
Читайте также
В ООН сообщили о стремительном росте эпидемии Эболы
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Путь в никуда. Почему история Шевченко — проблема всей КХЛ
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Lamborghini представила люксовую детскую коляску
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Крылья Советов» выступили с заявлением относительно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Губерниева
FONBET Кубок России, результаты 2-го тура Пути РПЛ: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Спартак» уступил «Рубину» и другие матчи 18-20 августа
«Балтика» в серии пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в FONBET Кубке России
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: хозяева сравняли счет в начале второго тайма
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет после автогола
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Крылья Советов» выступили с заявлением относительно высказываний ведущего телеканала «Матч ТВ» Губерниева
Новости
RSS RSS
Все новости