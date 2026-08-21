Губерниев о требованиях «Крыльев Советов» извиниться за оценку эпизода с Вегой: «Аплодирую футбольной и правовой безграмотности»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление «Крыльев Советов», в котором клуб потребовал журналиста принести извинения за оценку эпизода в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между самарцами и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5).



В эфире после игры Губерниев заявил, что футболисты самарского клуба ведут себя, «как свиньи на поле», комментируя эпизод с действиями игроков «Крыльев Советов» после падения на газон защитника петербуржцев Романа Веги.



«Я аплодирую футбольной и правовой безграмотности, а также отношению к фэйр-плей. Футбольные правила гласят: если есть удар в голову или область шеи, то игру необходимо остановить. Судья вовремя не заметил этого, но как только увидел игрока «Зенита» на газоне, он остановил игру. В этот момент в обычной рядовой атаке футболисты «Крыльев», забыв о духе честной игры, начинают предъявлять судье, за что Рахманович справедливо получает желтую карточку. То есть самарцы повели себя некрасиво. А я, применяя оценочное суждение, назвал это поведение свинским. Это к вопросу о правовой безграмотности футбольного клуба «Крылья Советов».

Игроку «Зенита» было больно, не важно, какая команда играет против — так не делается. То есть самарцы наплевали на фэйр-плей и здоровье игрока. Извиняться за это должны они! Перед футболом, подрастающим поколением. Какой пример они подают? «Крылья Советов», мне за вас стыдно!» — сказал Губерниев «СЭ».

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы С 4 очками. «Зенит» с пятью баллами находится на первом месте.