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«Матч Премьер» удалил из соцсетей видео с жестами Соболева в адрес скамейки «Зенита» после гола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Telegram-канал «Матч Премьер» скрыл видео с празднованием нападающим «Зенита» Александром Соболевым гола в матче против «Балтики» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев забил победный гол спустя пять минут после выхода на замену. Во время празднования 28-летний форвард адресовал жесты скамейке «Зенита». Позже нападающий подтвердил, что жесты означали желание чаще выходить на поле.

Александр Соболев.«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев забил впервые с сентября и обратился к скамейке в стиле Дзюбы

Ролик с празднованием Соболева опубликовали в Telegram-канале «Матч Премьер» в 21.52 по московскому времени, но удалили спустя час.

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Александр Соболев
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ФК Балтика
ФК Зенит
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