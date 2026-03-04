«Матч Премьер» удалил из соцсетей видео с жестами Соболева в адрес скамейки «Зенита» после гола

Telegram-канал «Матч Премьер» скрыл видео с празднованием нападающим «Зенита» Александром Соболевым гола в матче против «Балтики» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев забил победный гол спустя пять минут после выхода на замену. Во время празднования 28-летний форвард адресовал жесты скамейке «Зенита». Позже нападающий подтвердил, что жесты означали желание чаще выходить на поле.

Ролик с празднованием Соболева опубликовали в Telegram-канале «Матч Премьер» в 21.52 по московскому времени, но удалили спустя час.

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