ЦСКА — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.45 мск

ЦСКА и «Краснодар» сыграют первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 4 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и краснодарцев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Краснодар» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч ЦСКА и «Краснодара» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.30 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

ЦСКА (13 очков в группе D) и «Краснодар» (14 очков в группе В) вышли в плей-офф пути РПЛ с первых мест своих групп. В четвертьфинале верхней сетки красно-синие обыграли в двух матчах махачкалинское «Динамо» (2:2, пенальти — 5:4), а черно-зеленые прошли «Оренбург» (7:1).

Ответная игра армейцев и «быков» пройдет на стадионе «Краснодар» 17 марта.