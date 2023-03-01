Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:50

Масалитин: «У ЦСКА остались те же самые проблемы, что и были в первой части сезона»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру армейцев в ответном матче четвертьфинала FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«У ЦСКА остались те же самые проблемы, что и были в первой части сезона. Я все-таки рассчитывал на более качественные приобретения, особенно в передней линии, чтобы было кому составить конкуренцию Карраскалю и Медине. Нужен был еще опорник атакующего плана, который бы раздавал передачи вперед. Судя по отсутствию покупок, либо не хватило денег, либо не смогли ни с кем договориться. Дома ЦСКА еще будет способен показывать интересный футбол, а на выезде игры будут все такие же невзрачные», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами завершился победой ЦСКА (3:0). По сумме двух встреч армейцы вышли в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19862863.shtml
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Гаджи Гаджиев высказался о состоянии «Локомотива»
Силкин ждет победы «Динамо» над «Крыльями Советов» с разницей в два гола в ответном кубковом матче
Экс-директор академии «Локомотива»: «Оценка Дзюбе? Пока тройка»
Кузьмичев: «Игнатов не фолил на Тикнизяне. Обычная мужская борьба»
«Конти ничем не сильнее Мампасси. Тикнизян проиграл мужскую борьбу Игнатову. Рискнет ли Галактионов посадить Дзюбу на лавку?» Анализ игры «Локо»
FONBET ведет переговоры с РФС о формате Кубка России на следующий сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин ждет победы «Динамо» над «Крыльями Советов» с разницей в два гола в ответном кубковом матче

Гаджи Гаджиев высказался о состоянии «Локомотива»
Новости
RSS RSS
Все новости