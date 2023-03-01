Масалитин: «У ЦСКА остались те же самые проблемы, что и были в первой части сезона»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру армейцев в ответном матче четвертьфинала FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«У ЦСКА остались те же самые проблемы, что и были в первой части сезона. Я все-таки рассчитывал на более качественные приобретения, особенно в передней линии, чтобы было кому составить конкуренцию Карраскалю и Медине. Нужен был еще опорник атакующего плана, который бы раздавал передачи вперед. Судя по отсутствию покупок, либо не хватило денег, либо не смогли ни с кем договориться. Дома ЦСКА еще будет способен показывать интересный футбол, а на выезде игры будут все такие же невзрачные», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами завершился победой ЦСКА (3:0). По сумме двух встреч армейцы вышли в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России.