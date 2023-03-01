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Гаджи Гаджиев высказался о состоянии «Локомотива»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Локомотив» должен пройти непростой период, прежде чем команда сможет постоянно побеждать под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.

«Вот взять «Локомотив». Тяжело было рассчитывать сразу, что туда подписали игроков, и все сразу пойдет. У них слишком опустилась игра до того. Я даже не говорю о турнирной таблице, а имею в виду все, что связано с организацией клубной работы, уровнем тренерской работы предыдущего цикла. Все слишком низко опустили. Всегда гораздо сложнее подниматься. Сложнее выступать команде, в которой нет коллектива. У «Локомотива» по прошлому году команды не было», — приводит «Газета.Ru» слова Гаджиева.

«Локомотив» уступил «Спартаку» в двух матчах 1/4 финала FONBET Кубка России. Теперь железнодорожники продолжат борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19863499.shtml?updated
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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