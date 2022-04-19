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Малюков: «ЦСКА — фаворит в дерби со «Спартаком», потому что состав и игра стабильнее»

Малюков заявил, что у ЦСКА более стабильный состав и игра, чем у «Спартака»
Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпион СССР в составе ЦСКА Олег Малюков оценил шансы команды в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Думаю, ЦСКА — фаворит в дерби, — цитирует Малюкова «РБ Спорт». — Да, армейцы потеряли очки в последних трех играх, но со «Спартаком» команда мобилизуется, тем более для них матчи с красно-белыми особенные.

— Спад в игре ЦСКА связан с перерывом на сборные?

— Да, многие футболисты тогда уехали в свои национальные команды. Легионеры летали на дальние расстояния, и не было систематических тренировок, поэтому лидеры ЦСКА вернулись в расположение клуба не в оптимальной форме.

— «Спартак» с такой игрой, как в последних матчах, может преподнести сюрприз ЦСКА?

— Конечно, потому что такие игры всегда непредсказуемы. Важно, как футболисты подойдут к этой игре. На сегодняшний день у ЦСКА более стабильный состав и игра, чем у «Спартака».

— Ваноли уволят в конце сезона, если он проиграет в дерби?

— Только руководство будет определять его будущее.

В нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже сыграли два матча между собой в рамках РПЛ. ЦСКА победил в обеих встречах.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 апреля на «ВЭБ Арене», начало — 19:30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-malyukov-tsska-favorit-v-derbi-potomu-chto-u-nih-sostav-i-igra-stabil-nee-chem-u-spartaka/
ФК Спартак (Москва)
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