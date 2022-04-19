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Самедов считает, что празднование столетия может помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что празднование столетия клуба может помочь красно-белым в матче ? финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак» уже не сможет попасть в тройку лучших чемпионата России, ЦСКА имеет теоретические шансы на трофей, но в последних играх армейцы потеряли очки, — сказал Самедов. — Поэтому Кубок России является целью обеих команд, так что фаворита в этом матче нет, шансы на победу равные. Я думаю, что прошлые матчи команд в чемпионате уходят на второй план, потому что это кубковая игра — либо вылетаешь, либо проходишь дальше.
Будет эмоциональный матч, но не знаю, какую тактику тренеры используют. Может ли «Спартаку» помочь празднование столетия клуба? Хотелось бы, чтобы это отразилось на команде, придало каких-то эмоций. Это важная игра, это должно помочь победить», — приводит ТАСС слова Самедова.

Матч ? финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).

18 апреля «Спартак» отпраздновал столетие со дня основания клуба.

Александр Самедов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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