Гаджиев высказался об отношении клубов РПЛ к БЕТСИТИ Кубку России

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу того, что клубы РПЛ не слишком ответственно относятся к БЕТСИТИ Кубку России.

«Снова клубы из РПЛ не столь ответственно относятся к турниру. Это ведь стабильно происходит, из года в год. Когда-то пореже, когда-то почаще. Тут ведь очень многое зависит от разного рода обстоятельств, волевых усилий.

Не так давно «Манчестер Сити» в Англии вылетел из турнира, уступив клубу из четвертой лиги. Так что не стал бы называть неожиданностью то, что в четвертьфинале оказались сразу три представителя ФНЛ. Но я сторонник того, чтобы хотя бы с 1/4 финала встречи проводились в рамках двухматчевого противостояния, чтобы исключить всякую случайность. Сделать все, как это есть в еврокубках», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

В четвертьфинале «Балтика» сыграет с «Динамо», «Енисей» встретится с «Рубином», «Алании» предстоит матч с «Зенитом», а ЦСКА сыграет со «Спартаком».