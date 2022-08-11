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Сегодня, 19:26

В РФС прокомментировали новый формат БЕТСИТИ Кубка России

Алексей Еремин
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Максим Митрофанов, временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах», — цитирует пресс-служба РФС слова Митрофанова.

Кубок страны будет разыгран с использованием системы Double elimination. Данный формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Турнирная система с выбыванием после двух поражений используют в турнирах по киберспорту.

Ранее турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».

Источник: http://rfs.ru/news/216451
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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