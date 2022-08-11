В РФС прокомментировали новый формат БЕТСИТИ Кубка России

Максим Митрофанов, временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах», — цитирует пресс-служба РФС слова Митрофанова.

Кубок страны будет разыгран с использованием системы Double elimination. Данный формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Турнирная система с выбыванием после двух поражений используют в турнирах по киберспорту.

Ранее турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».