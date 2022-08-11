Президент «Урала» считает, что интерес к Кубку России растет с каждым днем

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об интересе клуба к Кубку России. Он считает, что с введением турнира уровень зрелищности станет выше.

11 августа бюро РФС утвердило систему проведения БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2022/23.

«Формат кубка не новый. Самое главное, что нашли деньги, клубы, которые будут участвовать, получат их, я только за. Дай бог, будет интерес к этому кубку, все равно с каждым днем интерес к новому кубку страны растет. Думаю, все будет хорошо, зрелищность будет на уровне», — цитирует Иванова ТАСС.