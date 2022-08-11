Президент «Урала» считает, что интерес к Кубку России растет с каждым днем
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об интересе клуба к Кубку России. Он считает, что с введением турнира уровень зрелищности станет выше.
11 августа бюро РФС утвердило систему проведения БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2022/23.
«Формат кубка не новый. Самое главное, что нашли деньги, клубы, которые будут участвовать, получат их, я только за. Дай бог, будет интерес к этому кубку, все равно с каждым днем интерес к новому кубку страны растет. Думаю, все будет хорошо, зрелищность будет на уровне», — цитирует Иванова ТАСС.
Кубок страны будет разыгран с использованием системы Double elimination. Данный формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений.
Источник: https://tass.ru/sport/15452133
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