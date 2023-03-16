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Сегодня, 04:40

Ломаев: «Два матча подряд «Крылья» привозят себе голы, но так бывает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

— Что произошло в эпизоде с первым пропущенным голом, почему вы оказались далеко от ворот?

— Я подстраивался под Цыпченко, он мне как раз пас отдавал, — цитирует Metaratings.ru Ломаева. — Но получилось так, что мяч зажевал. Если бы мяч дошёл до меня, я бы развернул на Евгеньева — и мы бы вышли из-под прессинга.

— У вас три тайма не получалось выходить из-под прессинга ЦСКА через пас, это была такая установка?

— Это философия нашей игры. Два матча подряд мы привозим себе голы, но так бывает, как бы глупо это ни звучало. У нашей команды есть понимание, когда выходить низом, когда играть длиннее, что в этом матче мы тоже делали, убегали в быстрые атаки после длинных передач.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/lomaev-o-pervom-gole-cska-ya-podstraivalsya-pod-cypchenko-esli-by-myach-doshyol-do-menya-my-by-vyshli-iz-pod-pressinga-235812/
Иван Ломаев
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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