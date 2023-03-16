Гладилин: «Победа «Динамо» над «Зенитом» мне не кажется случайной»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Победа «Динамо» мне не кажется случайной. Это кубковая игра, москвичи по составу укомплектованы очень хорошо, функционально подготовлены отлично. Это был равный матч на кубок, в котором участвовали две равные по силам команды. «Зенит» имел возможность выиграть, но не реализовал ее. А «Динамо» реализовало. Дошли до пенальти, а тут дело такое — кто лучше реализовывает, тот и побеждает. Так что здесь нет сенсации, «Динамо» было настроено на победу сильнее, было больше мотивировано, как мне показалось. А «Зенит», имея преимущество по подбору футболистов, по их классу, на домашнем поле при своих трибунах, не смог победить», — цитирует «Газета.ru» Гладилина.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).