«Динамо» заработало 8,08 миллиона рублей за победу над «Зенитом» в Кубке России

«Динамо» за победу над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России заработали 8,08 миллиона рублей в качестве призовых, сообщает Metaratings.ru.

За проход в первый этапа полуфинала нижней сетки «Динамо» получит от организаторов 5,38 миллиона рублей. Плюс еще 2,7 миллиона московский клуб получит непосредственно за участие в предстоящем матче.

Всего динамовцы уже заработали за нынешний сезон в Кубке России 78 миллионов рублей, а «Зенит» — 80 миллионов.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).