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26 ноября 2025, 08:30

«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями московского дерби «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:3
Спартак

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче красно-белые победили железнодорожников со счетом 3:1.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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