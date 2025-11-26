«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями московского дерби «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче красно-белые победили железнодорожников со счетом 3:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде