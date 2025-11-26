«Краснодар» — «Оренбург»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 26 ноября
«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте.
Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 18.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.
В первом матче «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3.
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