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26 ноября 2025, 19:32

«Локомотив» — «Спартак»: Батраков, Бакаев, Угальде и Барко выйдут с первых минут

Руслан Минаев

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Начало игры — в 20.30 мск. Первый матч завершился победой красно-белых — 3:1.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Погостнов, Рамирес, Сильянов, Тимофеев, Сарвели, Пруцев, Салтыков, Комличенко, Пиняев, Годяев, Мялковский.

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Литвинов, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Барко, Мартинс, Солари, Угальде.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Гузиев, Дмитриев, Самошников, Зобнин, Жедсон, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка 26&nbsp;ноября 2025 года.«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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