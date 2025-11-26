«Локомотив» — «Спартак»: Батраков, Бакаев, Угальде и Барко выйдут с первых минут
«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Начало игры — в 20.30 мск. Первый матч завершился победой красно-белых — 3:1.
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.
Запасные: Веселов, Погостнов, Рамирес, Сильянов, Тимофеев, Сарвели, Пруцев, Салтыков, Комличенко, Пиняев, Годяев, Мялковский.
«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Литвинов, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Барко, Мартинс, Солари, Угальде.
Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Гузиев, Дмитриев, Самошников, Зобнин, Жедсон, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.
Новости