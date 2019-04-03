20:42 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" - "Ростов": Еременко открыл счет в матче

3
Обсудить

"Ростов" вышел вперед в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Локомотива". На 50-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко

Хавбек Алексей Ионов прорвался по левому флангу, отдал пас полузащитнику Ивелину Попову, удар которого отразил голкипер красно-зеленых Гильерме. Еременко добил мяч в пустые ворота. 

 

Локомотив - Ростов

Все об Олимп-Кубке России - здесь

Опрос

Кто из полуфиналистов выиграет Кубок России-2018/19?
Обсудить
голосовать
3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
Материалы других СМИ