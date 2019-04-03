"Локомотив" - "Ростов": Еременко открыл счет в матче

"Ростов" вышел вперед в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Локомотива". На 50-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко.
Хавбек Алексей Ионов прорвался по левому флангу, отдал пас полузащитнику Ивелину Попову, удар которого отразил голкипер красно-зеленых Гильерме. Еременко добил мяч в пустые ворота.
📹 Гол Романа Еременко в ворота "Локомотива" в самом начале второго тайма!#ЛокоРостов на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/3BsjFpSnoZ– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 апреля 2019 г.
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