"Локомотив" - "Ростов": Еременко открыл счет в матче

"Ростов" вышел вперед в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Локомотива". На 50-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко.

Хавбек Алексей Ионов прорвался по левому флангу, отдал пас полузащитнику Ивелину Попову, удар которого отразил голкипер красно-зеленых Гильерме. Еременко добил мяч в пустые ворота.

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