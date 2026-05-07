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7 мая, 19:35

Лещенко: «Идеальный вариант — это «Динамо» достается Кубок, а «Краснодару» — чемпионство»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча бело-голубых против «Краснодара» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Обе команды готовы и нацелены на борьбу. Будем ожидать бескомпромиссной игры. «Краснодар» — дружеская нам и совершенно удивительная команда. Галицкий делает все для того, чтобы футбол развивался не только в Краснодаре, но и во всей России. Конечно, они соперники, но прежде всего мы относимся к ним по-дружески. Самый идеальный вариант — «Динамо» бы Кубок, а «Краснодару» — чемпионство. Вот это лучший вариант лично для меня. «Краснодару» хорошей игры, а нам — победы!» — сказал Лещенко «СЭ».

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ в четверг, 7 мая (первая игра — 0:0). Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 7&nbsp;мая 2026 года.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Давид Петросян

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