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7 мая, 20:41

Участник ВОВ Кузнецов нанес символический удар перед матчем «Краснодара» с «Динамо» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Участник Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов нанес символический удар по мячу перед стартом ответного матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

РФС и общероссийское движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию в честь 81-й годовщины Победы. Также перед игрой выступила певица Светлана Сурганова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 7&nbsp;мая 2026 года.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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