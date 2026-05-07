Участник ВОВ Кузнецов нанес символический удар перед матчем «Краснодара» с «Динамо» в Кубке России

Участник Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов нанес символический удар по мячу перед стартом ответного матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

РФС и общероссийское движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию в честь 81-й годовщины Победы. Также перед игрой выступила певица Светлана Сурганова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max