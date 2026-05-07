Участник ВОВ Кузнецов нанес символический удар перед матчем «Краснодара» с «Динамо» в Кубке России
Участник Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов нанес символический удар по мячу перед стартом ответного матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.
РФС и общероссийское движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию в честь 81-й годовщины Победы. Также перед игрой выступила певица Светлана Сурганова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».
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