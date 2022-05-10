Ребров вспомнил кубковый полуфинал с «Тосно»: «Успел поставить кубок на полку с трофеями»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил полуфинальный матч Кубка России, в котором красно-белые уступили «Тосно» в серии пенальти.

«В полуфинальной игре против «Тосно» в 2018 году я остался на скамейке запасных. Сейчас могу рассказать, что мысленно еще до стартового свистка успел поставить Кубок на домашнюю полку с трофеями — настолько был уверен в победе. Чем дело закончилось, думаю все помнят!

До сих пор то поражение — заноза в сердце.

Завтра я снова на скамейке, но уже в другом качестве. И понимаю, как будет непросто, несмотря на соперника-команду из ФНЛ!

Уверен, ребята усвоят уроки из нашего прошлого и отдадут всех себя для положительного результата. И в голове ни у кого не будет каких-то недооценок! Мы для этого делаем все», — написал Ребров в Telegram-канале.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».