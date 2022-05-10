Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:08

Ребров вспомнил кубковый полуфинал с «Тосно»: «Успел поставить кубок на полку с трофеями»

Ребров вспомнил матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил полуфинальный матч Кубка России, в котором красно-белые уступили «Тосно» в серии пенальти.

«В полуфинальной игре против «Тосно» в 2018 году я остался на скамейке запасных. Сейчас могу рассказать, что мысленно еще до стартового свистка успел поставить Кубок на домашнюю полку с трофеями — настолько был уверен в победе. Чем дело закончилось, думаю все помнят!

До сих пор то поражение — заноза в сердце.

Завтра я снова на скамейке, но уже в другом качестве. И понимаю, как будет непросто, несмотря на соперника-команду из ФНЛ!

Уверен, ребята усвоят уроки из нашего прошлого и отдадут всех себя для положительного результата. И в голове ни у кого не будет каких-то недооценок! Мы для этого делаем все», — написал Ребров в Telegram-канале.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Артем Ребров
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
ФК Тосно
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Экс-тренер «Спартака» Гладилин объяснил, что может помешать команде в матче с «Енисеем»
Александр Мостовой похвалил игроков «Алании» после полуфинального матча с «Динамо»
Президент «Алании»: «Причин поражений от «Динамо» очень много»
Лев Лещенко: «Алания» играла сегодня в авантюрный футбол»
«Я могу озолотиться и в «Динамо». Вроде неплохие премии за трофеи». Лещук — о конкуренции за место в основе
Вратарь «Динамо» Лещук: «Главное — брать Кубок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я могу озолотиться и в «Динамо». Вроде неплохие премии за трофеи». Лещук — о конкуренции за место в основе

Лев Лещенко: «Алания» играла сегодня в авантюрный футбол»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости