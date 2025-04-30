Кубок России, результаты 29-30 апреля: «Зенит» победил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Ростову», «Спартак» выбил «Динамо»

Матчи финала Пути РПЛ и полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

В среду, 30 апреля, в Пути регионов «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2). «Зенит» победил ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ.

29 апреля, вторник

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

30 апреля, среда

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

