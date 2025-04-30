Футбол
30 апреля, 22:35

Кубок России, результаты 29-30 апреля: «Зенит» победил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Ростову», «Спартак» выбил «Динамо»

Срджан Бабич и Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи финала Пути РПЛ и полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

В среду, 30 апреля, в Пути регионов «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2). «Зенит» победил ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ.

29 апреля, вторник

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо

30 апреля, среда

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов

Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА

Кубок России по футболу-2024/2025: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика

  • Циничный

    Путь регионов - это твоё.

    01.05.2025

  • МАО

    Судяь продажная внаглую за ЦСКА

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Какие же отбитый на всю голову лысый бычара Станкович! Давит на Кукушечку! Кукушечка злопамятный, научит и Спартак и лысого дурака!

    29.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Динамо, Тушино, Спартак, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Динамо, ледяная рябь канала, Аптека, Тушино, Спартак.

    29.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Болею за Динамо!!!

    29.04.2025

  • Vladimir Kholodov

    А что не в два часа ночи????

    29.04.2025

  • Loel1

    Спартачи опять все пр...срут!

    29.04.2025

  • Lars Berger

    "Спартак" - "Динамо" и другие матчи...)

    29.04.2025

    • «Зенит» — ЦСКА: видео голов первого матча финала Пути РПЛ Кубка России

    Николич — об игре Иванова: «Поздравляю, хорошая игра, как и всегда»

