Кубок России, результаты 29-30 апреля: «Зенит» победил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Ростову», «Спартак» выбил «Динамо»
Матчи финала Пути РПЛ и полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
Во вторник, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
В среду, 30 апреля, в Пути регионов «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2). «Зенит» победил ЦСКА (2:0) в первом матче финала Пути РПЛ.
29 апреля, вторник
Путь регионов
30 апреля, среда
Путь регионов
Путь РПЛ
Кубок России по футболу-2024/2025: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
Новости