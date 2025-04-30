Футбол
30 апреля, 22:31

«Зенит» — ЦСКА: видео голов первого матча финала Пути РПЛ Кубка России

Руслан Минаев
Иван Обляков (слева) и Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

У сине-бело-голубых голы забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (пенальти).

17-я минута. Кассьерра — 1:0

57-я минута. Мостовой — 2:0

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА
