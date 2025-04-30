30 апреля, 22:31
«Зенит» дома обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.
У сине-бело-голубых голы забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (пенальти).
17-я минута. Кассьерра — 1:0
57-я минута. Мостовой — 2:0
Алексей Волков
3:0 должно было быть.
30.04.2025
Zloydok65
а гол Илстового не по делу отменили. Касание ладошкой - нарушение. Тогда в каждом матче надо по даа десятка пендалей ставить...
«Зенит» победил ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Кубок России, результаты 29-30 апреля: «Зенит» победил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Ростову», «Спартак» выбил «Динамо»