Николич — об игре Иванова: «Поздравляю, хорошая игра, как и всегда»

Тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал работу судьи Сергея Иванова в первой игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенит» (2:0).

— По ходу матча вы выражали недовольство отдельными решениями судьи Иванова. Даже после игры подошли к нему и что-то сказали. Что вы думаете по судейству?

— Ничего не сказал. Молодец. Поздравляю, хорошая игра, как и всегда.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.