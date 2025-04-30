Футбол
30 апреля, 23:08

Николич — об игре Иванова: «Поздравляю, хорошая игра, как и всегда»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал работу судьи Сергея Иванова в первой игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенит» (2:0).

— По ходу матча вы выражали недовольство отдельными решениями судьи Иванова. Даже после игры подошли к нему и что-то сказали. Что вы думаете по судейству?

— Ничего не сказал. Молодец. Поздравляю, хорошая игра, как и всегда.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

  • m_16

    Ну вообще не особо жалуются, всё пристойно. Да и не на что особо.

    01.05.2025

  • Гончар

    Как всегда армейцы,жалуются.Очень слабая игра цска.

    30.04.2025

