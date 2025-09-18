Кубок России, результаты 4-го тура Пути РПЛ: ЦСКА уступил «Балтике», «Спартак» проиграл «Ростову» и другие матчи

4-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России

Во вторник, 16 сентября, прошли три матча: «Оренбург» победил «Рубин» (0:0, пенальти — 4:2), «Акрон» уступил «Локомотиву» (1:3), а «Пари НН» — махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В среду, 17 сентября, «Крылья Советов» уступили «Краснодару» (1:2), «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а московское «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0).

18 сентября ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти (1:1, пенальти — 9:10), «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2).

Кубок России. Путь РПЛ. 3-й тур

16 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

16 сентября 2025, 16:30. Газовик (Оренбург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

16 сентября 2025, 18:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

16 сентября 2025, 20:45. ()

17 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

18 сентября, четверг

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18 сентября 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

18 сентября 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей

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