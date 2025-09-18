Кубок России, результаты 4-го тура Пути РПЛ: ЦСКА уступил «Балтике», «Спартак» проиграл «Ростову» и другие матчи
4-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России
Во вторник, 16 сентября, прошли три матча: «Оренбург» победил «Рубин» (0:0, пенальти — 4:2), «Акрон» уступил «Локомотиву» (1:3), а «Пари НН» — махачкалинскому «Динамо» (1:2).
В среду, 17 сентября, «Крылья Советов» уступили «Краснодару» (1:2), «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а московское «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0).
18 сентября ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти (1:1, пенальти — 9:10), «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2).
Кубок России. Путь РПЛ. 3-й тур
16 сентября, вторник
17 сентября, среда
18 сентября, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
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12 сен 15:20
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