Челестини: «Незабитый пенальти Торопа? Его основная работа — отбивать удары, а не думать о своем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Балтики» (1:1, пенальти — 9:10) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«С чем связан пропущенный гол на последних минутах? С недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия. Игрок «Балтики» выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошел удар по воротам — мяч шел мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника», — цитирует Челестини пресс-служба клуба.

Также специалист ответил на вопрос о незабитом пенальти в исполнении вратаря Владислава Торопа.

«Вчера на тренировке он не только отбивал удары, но и сам бил пенальти. Но основная работа вратаря — отбивать удары, а не считать последовательность и думать о предстоящем ударе», — сказал Челестини.

ЦСКА с 8 очками занимает второе место в таблице группы D. Армейцы 1 октября сыграют в гостях с «Локомотивом» в матче пути РПЛ.