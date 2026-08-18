«Родина» — «Оренбург»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Родина» и «Оренбург» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Арене Химки» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

18 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)

Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Родина» — «Оренбург» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 18.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«Родина» с тремя очками лидирует в таблице группы A, «Оренбург» (0 очков) располагается на третьей строчке.