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Станкович: «Весь второй тайм можно назвать причиной поражения «Спартака»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Объясните причины этого поражения. И почему такое количество замен большое?

— Весь второй тайм можно назвать причиной. В первом тайме мы управляли игрой, владели инициативой, могли забивать больше. Во втором тайме все поменялось. Замены связаны с тем, что наши матчи стоят близко. Сейчас четверг, следующая игра в 2 часа дня в воскресенье. Во втором тайме нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник хорошо подбирал мячи. В любом случае на этой стадии все зависит от нас.

— Вопрос по второму голу. Вы перед голом видоизменили схему: стал ли гол причиной не сыгранности при этой схеме?

— Тут ничего не поменялось. Трое играли против троих.

— Егор Гузиев почему не сыграл? И в целом, хотелось бы знать что по игрокам, кто не попал в заявку на матч?

— Я определяю эти матчи. Егор — футболист, который растет. Я не хотел, чтобы он перегорел. Я предполагал, что матч будет сложнее, так и вышло. Егор будет играть в будущем.

— У команды был хороший шанс гарантировать себе плей-офф?

— Да, мы говорили на установке об этом. К сожалению, мы в этом сезоне выбираем более сложные пути.

Роман Зобнин и&nbsp;Хорен Байрамян в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (1:2)..«Спартак» все еще лихорадит. «Ростов» снова победил красно-белых в Москве — как в финале Пути регионов

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Деян Станкович
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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