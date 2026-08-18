«Родина» и «Оренбург» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Оренбурга» на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

«Родина»: Волков, Мушкарин, Мещанинов, Крижан, Дятлов, Ушатов, Егорычев, Гордюшенко, Абусаламов, Сиссоко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Ларионов, Тананеев, Бескибальный, Бессмертный, Гогличидзе, Мусаев, Посо, Бакаев, Максименко, Гарибян.

«Оренбург»: Ходанович, Ведерников, Назаренко, Васильев, Жезус, Бош, Касимов, Сыщенко, Иващенко, Касаджиков, Куль.

Запасные: Овсянников, Коробов, Поройков, Татаев, Паласиос, Джерссон, Пуэбла, Рыбчинский, Сивис, Ценов, Гузина, Минатулаев.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».

В группе А вместе с «Родиной» и «Оренбургом» выступают «Спартак» и «Рубин». В 1-м туре «Родина» разгромила «Рубин» (5:0), а «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:5).

В прошлом сезоне «Родина» дошла до пятого раунда Пути регионов Кубка России, где после ничьей с «Челябинском» (0:0) уступила в серии пенальти (4:5). «Оренбург» занял второе место в группе А Пути РПЛ, затем проиграл «Краснодару» в четвертьфинале Пути РПЛ (1:3, 0:4), а после перехода в Путь регионов уступил «Крыльям Советов» (0:2).