ЦСКА — «Акрон»: прямая трансляция, смотреть онлайн
ЦСКА и «Акрон» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Акрон» можно будет в матч-центре на нашем сайте.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.
ЦСКА с двумя очками занимает второе место в группе D, «Акрон» (0 очков) — располагается на последней строчке.
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