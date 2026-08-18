ЦСКА — «Акрон»: прямая трансляция, смотреть онлайн

ЦСКА и «Акрон» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 августа, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Акрон» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

ЦСКА с двумя очками занимает второе место в группе D, «Акрон» (0 очков) — располагается на последней строчке.