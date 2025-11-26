«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 26 ноября
«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте.
Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 18.00 по московскому времени.
Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.
В первом матче «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3.
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