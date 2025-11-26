«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 26 ноября

«Краснодар» и «Оренбург» сыграют в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Краснодар» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

В первом матче «Оренбург» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 18:00. Краснодар (Краснодар)

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