ЦСКА и «Динамо» Махачкала сыграют в Кубке России 26 ноября

ЦСКА на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первой игре махачкалинское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

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