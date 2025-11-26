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26 ноября 2025, 17:10

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: Акинфеев выйдет в старте, Обляков — в запасе

Руслан Минаев

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Алвес, Мусаев.

Запасные: Тороп, Дивеев, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Обляков, Руис, Пополитов, Попович, Кармо, Шуманский, Алеррандро.

«Динамо» Мх: Волк, И. Аззи, Шумахов, Аларкон, М. Аззи, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Ражаб, Мастури.

Запасные: Магомедов, Алибеков, Кагермазов, Мубарик, Мрезиг, Зинович, Джавад, Сердеров, Агаларов, Миро.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала, &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;: онлайн трансляция кубковых матчей 26&nbsp;ноября 2025 года.ЦСКА — «Динамо» Махачкала, «Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матчей Кубка
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