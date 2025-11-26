ЦСКА — «Динамо» Махачкала: Акинфеев выйдет в старте, Обляков — в запасе

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Алвес, Мусаев.

Запасные: Тороп, Дивеев, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Обляков, Руис, Пополитов, Попович, Кармо, Шуманский, Алеррандро.

«Динамо» Мх: Волк, И. Аззи, Шумахов, Аларкон, М. Аззи, Сундуков, Джабраилов, Глушков, Гаджиев, Ражаб, Мастури.

Запасные: Магомедов, Алибеков, Кагермазов, Мубарик, Мрезиг, Зинович, Джавад, Сердеров, Агаларов, Миро.