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17 марта, 21:35

«Краснодар» — ЦСКА: видео голов матча

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» разгромил ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0. «Быки» победили армейцев со счетом 5:3 по сумме двух встреч и прошли в финал Пути РПЛ.

В первом тайме ответного матча у хозяев отличился Дуглас Аугусто, во втором за «Краснодар» дважды забил Жуан Батчи, еще один гол на счету Джона Кордобы.

20-я минута. Дуглас Аугусто, 1:0

49-я минута. Жуан Батчи — 2:0

58-я минута. Джон Кордоба — 3:0

67-я минута. Жуан Батчи — 4:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Краснодар» разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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