«Краснодар» — ЦСКА: видео голов матча

«Краснодар» разгромил ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0. «Быки» победили армейцев со счетом 5:3 по сумме двух встреч и прошли в финал Пути РПЛ.

В первом тайме ответного матча у хозяев отличился Дуглас Аугусто, во втором за «Краснодар» дважды забил Жуан Батчи, еще один гол на счету Джона Кордобы.

20-я минута. Дуглас Аугусто, 1:0

49-я минута. Жуан Батчи — 2:0

58-я минута. Джон Кордоба — 3:0

67-я минута. Жуан Батчи — 4:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.