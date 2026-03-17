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«Краснодар» разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, армейцы завершили матч вдевятером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле разгромил ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Счет на 20-й минуте открыл Дуглас Аугусто. В конце первого тайма армейцы остались в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса.

На 49-й минуте преимущество «быков» удвоил Жоау Батчи. Спустя 9 минут Джон Кордоба довел счет до разгромного. На 63-й минуте ЦСКА остался вдевятером — удалили Мойзеса. Через 4 минуты Батчи оформил дубль, забив четвертый гол хозяев.

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (4:0) 17&nbsp;марта.«Краснодар» уничтожил ЦСКА. Два удаления — символ бессилия команды Челестини

«Краснодар» одержал победу по сумме двух матчей (первая игра — 1:3) и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА сыграет в Пути регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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