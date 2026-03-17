Сперцян: «Настрой на матч с ЦСКА — только победа. Забьем столько, сколько потребуется»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА. Встреча пройдет 17 марта в Краснодаре.

«Настрой на матч с ЦСКА — только победа, хотим выиграть этот матч. Будем стараться забить столько голов, сколько нам потребуется для прохода дальше по турниру», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Первый матч в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев. Ответная игра пройдет 17 марта в 19.30 по московскому времени.

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