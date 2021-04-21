Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарцев над «Ахматом» в серии пенальти (4:1) в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Не успел еще переварить всю информацию после сегодняшнего матча, но и команда, и тренерский штаб, и я понимаем, что мы сделали большое дело для города, для региона и для команды «Крылья Советов»», — сказал Корниленко «СЭ».

Сергей Корниленко добавил, что вся команда чувствует удовлетворение от хорошо проделанной работы.

«Но мы также понимаем, что впереди очень напряженная концовка сезона. Мы еще не решили свою задачу по выходу в премьер-лигу. Уже с этой минуты начинаем готовиться к «Шиннику», — добавил Корниленко.

В финале 12 мая «Крылья Советов» сыграют с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.

(Екатерина Звенигородская)