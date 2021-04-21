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Корниленко — о выходе «Крыльев» в финал Кубка: «Мы сделали большое дело для города, для региона и для команды»

18:35
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарцев над «Ахматом» в серии пенальти (4:1) в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

21&nbsp;апреля. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России

«Не успел еще переварить всю информацию после сегодняшнего матча, но и команда, и тренерский штаб, и я понимаем, что мы сделали большое дело для города, для региона и для команды «Крылья Советов»», — сказал Корниленко «СЭ».

Сергей Корниленко добавил, что вся команда чувствует удовлетворение от хорошо проделанной работы.

«Но мы также понимаем, что впереди очень напряженная концовка сезона. Мы еще не решили свою задачу по выходу в премьер-лигу. Уже с этой минуты начинаем готовиться к «Шиннику», — добавил Корниленко.

В финале 12 мая «Крылья Советов» сыграют с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.

(Екатерина Звенигородская)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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