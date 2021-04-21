Титов оценил шансы «Крыльев» на победу в Кубке

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ахматом» (0:0, 4:1 — по пенальти) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Учитывая, как «Крылья» прокатились по всем командам, кажется, что Самара может тоже рассчитывать на Кубок», — рассказал «СЭ» экс-футболист «Спартака».

Также Титов дал прогноз на второй полуфинал «Локомотив» — ЦСКА.

«В этой игре может быть все, что угодно. Мы видели это на матче «Ахмат» — «Крылья Советов». Неожиданно, что у ЦСКА выше коэффициенты у букмекеров, хотя «Локомотив» сейчас в форме», — сказал Титов.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля в 19.00 (мск).

(Артем Бухаев)