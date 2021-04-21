Газзаев: «В финале Кубка «Крылья» не будут аутсайдером»

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Крыльев Советов» в финал БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале самарцы по пенальти обыграли «Ахмат».

«Для меня победа «Крыльев» неудивительна. Они с большим отрывом лидируют в ФНЛ, в Кубке крупно обыграли «Химки», уверенно прошли «Динамо». Да, в первом тайме «Ахмат» имел преимущество, но во втором все выровнялось. Пенальти — лотерея. Удача была на стороне «Крыльев». Тренеры и игроки «Ахмата» должны винить только себя, что проиграли», — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев отметил особенности кубковых матчей.

«Кубковые игры особенные. Они всегда отличаются характером, страстью и желанием. Когда мой сын тренировал «Аланию», они тоже боролись за выход в Премьер-лигу и тоже играли в финале Кубка — с ЦСКА. И несмотря на проигрыш, «Алания» получила право играть в Лиге Европы. Потому что армейцы вышли в Лигу чемпионов. Что касается «Крыльев», они сейчас в хорошей форме, но и «Локомотив» с ЦСКА хотят взять трофей. Аутсайдером самарцев назвать нельзя — не просто так до финала дошли. В каких-то моментах игроки Премьер-лиги могут быть помастеровитее, но футболисты «Крыльев» проявят огромное желание победить», — добавил Газзаев.

Во втором полуфинальном матче Кубка сыграют «Локомотив» и ЦСКА.

(Константин Колмаков)